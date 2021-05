SMP - Community Investments

Handelsidee

*Dies ist der erste Interaktive Social Media Community Fond der Welt.*



Investmentansatz



Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt weltweit mindestens 80% - 90 % seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen an, die kurzfristiges Wachstum durch klare Umsatzsteigerung, Analysten-Ziele, Hervorragende News und durch Technische Analyse versprechen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde.

Quelle: SATISO COMMUNITY FOND



Erwartete Rendite: Community abhängig



Fondsmanager: Paul E. Haubold (CEO)



mehr anzeigen