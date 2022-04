Trade Genics

Mit unserem wikifolio "Portivu" wollen wir eine branchenübergreifende Dividendenstrategie fahren. Damit wird eine gewisse Stabilität sichergestellt, die in Zeiten von Corona und Krieg dringend notwendig ist. Die Unternehmen, welche wir aufgrund verschiedener Charakteristika und Kennzahlen ausgewählt haben, weißen eine sichere Unternehmensstruktur auf und stoßen eine höhere Dividende aus als viele andere Betriebe. Viele der ausgewählten Unternehmen bestehen außerdem seit geraumer Zeit, was ein Indiz für Krisensicherheit ist. Mit dieser Strategie wollen wir die nächsten Monate sichere Kursgewinne einfahren und Einbrüche durch verschiedene äußere Einflüsse verhindern. Ein kleines Budget (ca. 10% des gesamten Investments) wird unabhängig von der Strategie dieses Portfolios investiert, um durch aktuelle Trends Chancen ergreifen zu können. Dies ist mit höherem Risiko verbunden, was gleichzeitig zu höheren Gewinnen führen kann.