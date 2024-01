Klassisches OS Depot

Aktien werden mit klassischen Optionsscheinen in Trendrichtung gehandelt. Die OS schaffen die Möglichkeit sowohl an steigenden, als auch an fallenden Kursen zu partizipieren. Die Trendziele der Aktien müssen "im Geld" liegen. Jede Position entspricht maximal ≈5% des Depotwerts. Turbo-OS werden wegen der KO- Gefahr nicht gehandelt. Vielverprechende, meist sehr volatile Aktien, zu denen es keine OS gibt, können ebenfalls Teil des Depot sein. Hier kann der Anteil je Aktie ≈10% des Depotwerts betragen. Aufgrund des großen Spreads werden alle Positionen jeden zweiten Freitag glatt gestellt. Das kündige ich in einem Kommentar zum Depot noch einmal explizit an.