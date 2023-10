Wachstum und Konstanz

Der Fokus in diesem Wikifolio liegt auf der Anlage in Aktien von Qualitätsunternehmen. Folgende Vorgehensweise soll sicherstellen, günstige Qualitätswerte auszuwählen: 1) Screening des Universums (MSCI World) nach Unternehmen, deren Umsätze und Gewinne sich möglichst konstant entwickeln. Auch der Kursverlauf sollte diese Konstanz abbilden. Die EK-Quote sollte je nach Branche robust sein. 2) Ranking-Bildung anhand von Profitabilitätskennzahlen, wie z.B. EBIT-Marge, EK-/GK-Rendite. 3) Selektion der Zielwerte anhand von Bewertungskennzahlen (KGV vs. hist. KGV/ PEG / KUV). Kaufen bei Trendstärke / -stabilität Zur Absicherung werden Stop-Loss-Limite eingesetzt. Die Investitionsquote wird über den technischen Zustand des Indizes MSCI World gesteuert. Ziel ist die Vollinvestition. Wenn der MSCI World unter seinen 200-Tage-Durchschnitt fällt, wird eine Liquiditätsquote von 30% gebildet.