Worlds Top Performer

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Die Wirtschafts Woche berichtete gestern, dass die Varta Ag die entwickelte 21-700 Zelle bei Automobilen in Einsatz kommen soll. Vartaist in verschiedenen Gesprächen mit Automobilherstellen und wir lassen uns überraschen wo die Reise hingehen wird. Klar ist, dass Varta mit sehr großer Wahrscheinlichkeit in den größten Markt der Welt, die Automobilindustrie, miteinsteigen wird. Das wird die Aktie ordentlich Rückenwind verschaffen.