Ein Tradingdepot in dem hauptsächlich US Aktien gehandelt werden. Der Schwerpunkt liegt auf Depotgewinnen, so dass möglicherweise, je nach Marktumfeld, auch Shortpositionen eingegangen werden. Ich screene den Markt nach verschiedenen Handelssignalen. Die Haltedauer wird in der Regel kurz- bis mittelfristig sein.