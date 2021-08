Unternehmen digitalisieren

Handelsidee

Dieses Wikifolio besteht aus Aktien, die von der Digitalisierung von Unternehmen profitieren.



Digitale Office Lösungen sind in der heutigen Zeit essentiell, da sie die Effizienz von Betrieben erhöhen. Um wettbewerbsfähig bleiben zu können, werden zunehmend Automatisierungsprozesse eingesetzt. Ein digitales Unternehmen muss in der Lage sein, das Kaufverhalten seiner Kunden einzuschätzen, ihre Markentreue einzuschätzen und Produktvorschläge zu machen.



Dieses Portfolio soll ein breites Spektrum an Aktien beinhalten, die diesen digitalen Wandel mitgestalten. Durch Beimischung von defensiven Titeln mit größerer Marktkapitalisierung soll die Volatilität verringert werden. Jedoch werden auch innovative Small und Mid Cap Werte ausgewählt, die ein großes Wachstum erwarten lassen. Aber je mehr Risiko eine Aktie hat, desto kleiner wird die Position sein.



Unter wird in folgende Themen investiert:



- Cloud Service

- Analytische Lösungen

- Cyber Security

- Social Media Lösungen

- elektronische Rechnungen

- Customer Relationship Management

- digitale Zahlungsabwicklungen

- Webseitenbetreiber

- Automatische Prozesse

- online Kundenservice

