Aggressiv Konservativ

Dividendenwachstums-Hebelstrategie Dieses wikifolio soll hauptsächlich in dividendenstarke ETFs und Aktien investieren, wobei die Zusammensetzung auf eine monatliche Dividende auszahlung abzielt. Gleichzeitig kann bis zu ca. 25 % des Kapitals in Strukturierteprodukte investiert werden. Anlagestrategie: Das wikifolio soll eine eine konservative Grundstrategieverfolgen, indem es in bewährte Dividendenaktien und ETFs investiert. Diese können aus verschiedenen Branchen stammen, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegen soll, die eine nachhaltige Dividendenhistorie und Potenzial für zukünftiges Dividendenwachstum aufweisen. Dividenden: Die Ausschüttungen sollen zum einen reinvestiert werden und dienen andererseits der Risikokontrolle für das zweite strategische Standbein des wikifolios. Hebel: Dieses wikifolios hat die Flexibilität, bis zu ca. 25% des Kapitals durch den Einsatz von Hebelprodukten zu erhöhen. Dies kann durch den Kauf von gehebelten ETFs, Optionen oder anderen derivativen Instrumenten erfolgen. Risikomanagement: Ein strenges Risikomanagement ist integraler Bestandteil der Strategie, um die potenziellen Risiken der Hebelprodukte zu kontrollieren werden die Positionsgrößen an den Gesamtwert des wikifolios, bei Positionseröffnung, angepasst. Dabei gilt, pro Position sollten nicht mehr als 2R( 2 % des wikifolios) riskiert werden.