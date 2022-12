Anti-cyclical Consumption

Dieses Portfolio soll im Schwerpunkt Aktien des anti-zyklischen Konsums beinhalten. Weiterhin werden Aktien von Unternehmen, die mit ihren Produkten einen engen Bezug zu anti-zyklischen Konsumgütern haben, das Portfolio ergänzen. Es soll berücksichtigt werden, dass es für die Positionen des Portfolios immer mal wieder Phasen geben wird, in denen einzelne Positionen aus meiner persönlichen Sicht ein höheres Aufwärts-Potential bieten. Diese Situationen möchte ich durch ein aktives Management des Portfolios nutzen. Daher kann es sein, dass einige Positionen des Portfolios zeitweise höher oder niedriger gewichtet werden. Einige Positionen werden lange gehalten werden und andere Positionen werden kürzer im Portfolio verweilen. Das ist keine Anlageberatung, keine Steuerberatung, keine Empfehlung Akten zu kaufen oder zu verkaufen, es handelt sich lediglich um meine persönliche Meinung. Ich übernehme keine Haftung, der Handel mit Wertpapieren kann auch zum Totalverlust führen. Ich bin in meinem persönlichen Langfrist-Aktien-Portfolio in alle Aktien des Portfolios investiert.