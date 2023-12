ALL AIs on YOU

Der Performance Tracker AI GAIN ST ALL ODDs - Strategie fokussiert sich auf Werte, die 1-stellig sind. Sobald diese den 2-stelligen Bereich nachhaltig überschritten haben und der Trend weiterhin intakt ist, werden die vormals 1stelligen Positionen hier weitergeführt, während sie in AI GAIN ST ALL ODDs abgebaut bzw. geschlossen werden. Im Prinzip handelt es sich hierbei um eine Art "Rollover". Der Tracker wurde am 21.12.2023 angelegt. Da der Aufbau an Positionen nach dem oben genannten Konzept an Bedingungen geknüpft ist, kann es eine Weile dauern, bis das erste Signal* getriggert wird. *Da eine Voraussetzung für das Publizieren eines WF mindestens eine ausgeführte Transaktion sein muss, erfolgt diese folgerichtig aus einem der anderen AI-Performance Tracker