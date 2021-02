Handelsidee

Die Generation der Babyboomer in den Industrieländern wird demnächst vor dem Eintritt in die Rente stehen, bzw. diesen Schritt schon vollzogen haben. Als voraussichtlich global wohlhabendste Generation, werden die Babyboomer sich in ihrer Freizeit mit den schönen Dingen des Lebens beschäftigen. Zudem genießt in dieser Generation bestmöglichste medizinische Versorgung einen hohen Stellenwert.



Das Wikifolio beteiligt sich an Unternehmen, die von dieser demografischen Entwicklung profitieren. Der Schwerpunkt liegt auf Consumer und Health-Werten, weltweit gestreut.