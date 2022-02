Minervini Momentum plus

Handelsidee

Universum: Aktien - überwiegend US

Handelsansatz: 80 % Charttechnik - 20 % Fundamentalanalyse

Vorauswahl der Aktien zur Bildung eines eigenem kleinen Universums das dann mittels Branchenwatchlisten überwacht wird und bei den gewünschten Charttechnischen Parametern in den Handel übergehen.

Entry-Signale entstehen durch Volumen und diversen Momentum Indikatoren.

Eine sehr individuelle Stoppstrategie lässt teilweise Gewinne lange Zeit weiterlaufen, begrenzt aber in bestimmten Situationen sehr strikt den Verlust.

mehr anzeigen