Community-Bestselection-top5

Handelsidee

Das Portfolio versucht aus der Top-wikifolio-Rangliste die Top5 Aktien aus den führenden Wikifolios zu selektieren.

Die Beurteilung und Anpassung soll in der Regel monatlich erfolgen. Es wird angestrebt, in die jeweils ca. 5 performantesten Aktien eines Trader Portfolios gleichgewichtet zu investieren. Da mehrere Portfolios betrachtet werden können, können folglich auch mehr als 5 Aktien im wikifolio enthalten sein. Dabei wird jedoch versucht, die Umschichtungen zu minimieren, daher können Anpassungen bei der Gewichtung (z.B. bei nur kleinen Abweichungen) oder Änderungen in der Zusammensetzung unterbleiben oder nur teilweise umgesetzt werden (z.B. wenn sich die Rangliste nach Performance nicht deutlich unterscheidet). Bei starken Preisbewegungen oder deutlichen Änderungen in der Performance können Anpassungen jederzeit erfolgen. Der Anlagehorizont soll überwiegend langfristig ausgerichtet sein. In der Regel soll die Basis der Entscheidungsfindung aus einem Zusammenspiel aus Charttechnik und Sentimentanalyse erfolgen. mehr anzeigen