Aktien mit Staatsgarantie

Staatsgarantie: Dieses Wikifolio bietet Investoren die Möglichkeit, von der einzigartigen Sicherheitsfunktion der Staatsgarantie bei Schweizer Kantonalbanken zu profitieren. In der Schweiz sind die Kantone, ähnlich wie Bundesländer in Deutschland, die Eigentümer vieler Kantonalbanken. Diese Banken unterliegen der Staatsgarantie, was bedeutet, dass im Falle eines Konkurses der Kanton für sämtliche ausstehenden Schulden (Fremdkapital) der Bank gerade steht. Dies gewährt den Kunden eine unübertroffene 100%-ige Rückerstattungsgarantie. Es ist wichtig zu beachten, dass die Staatsgarantie nicht mit der Einlagensicherung verwechselt werden darf, die nur bis zu CHF 100.000,00 abdeckt. Die meisten Kantonalbanken bieten zusätzlich zur Einlagensicherung auch die Staatsgarantie an, wodurch der Kanton für jeden Cent/Rappen der Bank bürgt. Geschäftsmodell: Die Kantonalbanken sind bekannt für ihre konservative Risikopolitik und ihre nachhaltigen Geschäftspraktiken. Sie investieren häufig in grundpfandgesicherte Hypotheken und sichere Anlagen, was zur Stabilität ihrer Portfolios beiträgt. Diese Banken verzeichnen seit Jahren kontinuierliche Gewinne und zahlen regelmäßige Dividenden im Bereich zwischen 2% und 4%. Dieses Wikifolio bietet Anlegern einen einfachen Zugang zu diesen Banken und ermöglicht es, in Aktien zu investieren, die ein ähnliches Rating (Sicherheit) wie Staaten aufweisen. Diese einzigartige Sicherheit und Risikoasymmetrie machen dieses Wikifolio besonders attraktiv. Besonders in turbulenten Marktphasen konnten die Kantonalbanken in der Vergangenheit den Markt übertreffen.