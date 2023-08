Hallo, hier ein kleiner Auszug was den Goffinkakadu ausmacht: "Der Goffinkakadu plant voraus Wenn zur Lösung eines Problems mehrere, aufeinanderfolgende Schritte notwendig sind, plant der Goffinkakadu diese. Beispiel: Eine leckere Nuss befindet sich in einem Holzkasten, der mit fünf Riegeln und Bolzen verschlossen ist. Nur in der richtigen Reihenfolge lassen sich die Schlösser öffnen (Schrauben lösen, Bolzen entfernen, Rad drehen etc.). Der Goffinkakadu braucht weniger als zwei Stunden, um ein solches Rätsel zu lösen – ohne fremde Hilfe." Und genau das werde ich in diesem Wikifolio versuchen Ihnen zu zeigen. Man kann nicht in die Zukunft sehen, aber man kann versuchen Probleme nacheinander lösen