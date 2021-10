VIX Volatilitaet handeln

Handelsidee

VIX Volatilität handeln: Es soll der VIX, also der Volatilitätsindex auf den S&P 500 gehandelt werden.

Umgesetzt wird dies über Zertifikate sowohl auf der Long als auch auf der Short Seite.

Der Handel mit Hebelprodukten soll dabei erlaubt sein.



Es wird in diesem Wikifolio nur 3 Zustände geben können: VIX Long, VIX Short oder in Cash.

Um den max. Drawdown möglich gering zu halten, wird mit Stopps gearbeitet.



