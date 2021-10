Leveraged 3x Return

Handelsidee

Die Anlagestrategie ist simpel und sehr erfolgsversprechend, da sie auf einer wissenschaftlichen Studie von Gayed und Bilello basiert.

Hierbei wird die Performance des S&P500 als Index und als Leveraged Index (2x und 3x) untersucht.

Dabei konnte über einen Zeitraum von fast 100 Jahren gezeigt werden, dass sich ein dreifach gehebelter ETF auf den S&P500 deutlich besser entwickelt als der Referenzindex S&P500, wenn man ein Risikooptimierungstool hinzufügt - die gleitende 200-Tage-Linie. Jedes Mal, wenn der Referenzindex unter diese Linie fällt, wird der gehebelte ETF verkauft, andersherum gekauft. Zum weiteren Risikomanagement werden in diesem Wikifolio auch die gleitenden 50- und 100-Tage-Linien mit in Betracht gezogen.



Nachzulesen unter:

Gayed, Michael, Leverage for the Long Run - A Systematic Approach to Managing Risk and Magnifying Returns in Stocks (March 3, 2016). mehr anzeigen