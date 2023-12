Trending Value US

Das Trending Value Wikifolio nutzt die Strategie von James O’Shaughnessy, welche er in seinem Buch "What Works On Wall Street" präsentiert. Es werden nur die 25 besten US-Aktien gehandelt welche in die Strategie passen und bei Scalable Capital handelbar sind. Die Positionen werden alle gleich gewichtet. Die Strategie beinhaltet folgende Punkte: Trending: Zunächst werden Aktien ausgewählt, die in den letzten 6 Monaten den größten Kurszuwachs hatten. Value: Gleichzeitig werden Aktien ausgewählt, die als unterbewertet gelten. Dies bedeutet, dass der aktuelle Marktpreis der Aktien im Vergleich zu den fundamentalen Kennzahlen niedrig ist. Die entscheidenden Kennzahlen sind das KBV, KUV, EBITDA, KCV, KGV und die Aktionärsrendite. Kombination: Die Strategie kombiniert nun diese beiden Elemente, indem sie Aktien auswählt, die sowohl ein starkes Wachstumspotenzial als auch eine fundamentale Unterbewertung aufweisen. . Überwachung und Anpassung: Die ausgewählten Aktien werden regelmäßig überwacht, und die Positionen können je nach Marktentwicklung und den fundamentalen Aussichten der Unternehmen angepasst werden. Wenn eine Aktie nicht mehr den Kriterien der Strategie entspricht, wird sie verkauft. Der Verkauf und Austausch der Positionen passiert nur einmal jährlich, jede Aktie wird entsprechend mindestens 1 Jahr gehalten.