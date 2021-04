Handelsidee

Das Wikifolio PayVolution soll von der Revolution der Bezahlung profitieren und die Entwicklung weg vom Bargeld hin zum digitalen Bezahlen begleiten.



Ich beobachte seit langem in meinem Umfeld eine starke Tendenz immer mehr Zahlungsflüsse zu digitalisieren und dieses Wikifolio soll diesem Trend folgend investieren.



Es wird angestrebt in 15-20 Aktien zu investieren, die durch fundamentale und technische Bewertungen attraktiv erscheinen. Die Gewichtung einzelner Aktien soll in einem Zielkorridor von ca. 2 - 15 % liegen. Ein vierteljährliches Rebalancing wird angestrebt.



Es zielt auf eine langfristige Buy & Hold Strategie ab von Titeln die in die Welt des bargeldlosen Bezahlens involviert sind. Fundamentale Daten werden aber im Auge behalten und bei starkem Abweichen von den firmeneigenen Prognosen oder Bewertungen wird durchaus eingegriffen und kein blindes Buy & Hold betrieben.