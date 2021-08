Bluechip-Hopping

Handelsidee

Aus einem kleinen Korb von "Bluechip"-Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittliche Performance über lange Zeiträume erreichen konnten und deren Geschäftsmodell auch in absehbarer Zeit weiterhin funktionieren wird, sollen nach Phasen überproportional starken Kursanstiegs Verkäufe stattfinden, deren Mittel in Aktien aus dem gleichen Korb mit momentan schwächeren Phasen umgeschichtet werden. Dadurch soll die Performance von bereits guten Wachstumsaktien nochmals deutlich erhöht werden ("doppelte Steigung").

Des weiteren soll möchichst die Hälfte des Portfoliokaptials in cash gehalten werden um

1. die Risikozahl klein zu halten und

2. in Phasen übertriebener Depression bzw. Pessimismus Nachkäufe von Aktien aus besagtem Korb zu ermöglichen.



Zu diesen Bluechip-Aktien zählen nach meiner Ansicht, z.B.:

1. Berkshire Hathaway

2. Alphabet

3. Apple

4. Amazon

5. Nvidia

6. Moody's

7. L'Oreal

8. Procter & Gamble

9. Microsoft

10, SAP



Der Anteil einer Aktie am Gesamtportfolio (incl. cash) sol möglichst 15% nicht überschreiten. mehr anzeigen