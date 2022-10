High Returns With Cannabis

Dieses wikifolio beschränkt sich auf den Cannabissektor. Durch die zunehmende Akzeptanz von Cannabis zu Genusszwecken und eine mögliche Legalisierung in vielen Staaten entsteht potenziell ein großer Markt. Sowohl große Tabakkonzerne wie auch viele Startups werden versuchen Marktanteile für sich zu gewinnen. Unter hohem Risiko wird dieses wikifolio in kleinere bis mittlere Unternehmen investieren um hohe Renditen zu erreichen. Um Schwankungen zu reduzieren, werden Tabakkonzerne mit Perspektive im Cannabisgeschäft beigemischt. Diese sind oft klassische Valuetitel. In seltenen Fällen werden ggf. auch Short-Positionen eingenommen, wenn sich bei der Unternehmensanalyse eine sehr gute Möglichkeit zeigt. Weitere Risikostreuung findet über die Investition in breit gestreute Cannabis-ETFs statt. Der Anlagehorizont ist mittelfristig mit nur wenigen monatlichen Trades, je nach Marktentwicklung.