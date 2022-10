Hier soll hauptsächlich mit Hebelprodukten eine Performance erreicht werden. Dieses Wiki sollte nur einen Bruchteil eines Investments enthalten. Aus bisheriger Erfahrung ist die Schwankungsbreite groß. Um die Schwankungsbreite zu verringern wird eine erwirtschafte Performance in potentielle Wachstumswerte (Aktien) investiert. Als Wachstumswerte sehe ich alle Unternehmen die meist Marktführer in Ihrem Sektor sind oder aber auch zukunftsfähige Produkte herstellen. Es gibt keine Eingrenzung in Bezug auf die Branche. Trotzem kann man feststellen, dass mit Sicht auf die bisherigen Vergangenheit es auch zukünftige größere Schwankungen im Bereich Aktien geben wird.