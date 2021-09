Software is eating the champions

Handelsidee

Dies ist ein weltweites reines Aktienportfolio mit Fokus auf, aus meiner Sicht, aufstrebende Werte in Bereich Software und dessen neuere Geschäftsfelder im SW-Umfeld (zb. Online-Versicherungsplatformen, Dienstleister), da ich der Meinung bin, dass dieser Trend die Welt dominieren wird.

Insbesondere die neuen Geschäftsfelder können dabei große Chancen eröffnen.

Naturgemäß wird der Schwerpunkt dabei auf US Unternehmen liegen, es sind aber grundsätzlich sämtliche Aktien handelbar.



Ziel ist es, durch Selektion auf Basis von Fundamentaldaten günstige Einstiegspunkte zu finden und frühzeitig Chancen zu erkennen.



Zur Entscheidungsfindung sollen in der Regel Unternehmenskennzahlen und Geschäftsberichte ausgewertet und die Nachrichtenlage verfolgt werden.



Der Anlagehorizont soll dabei mittel bis mittel-langfristig sein. Kurzfristige Reaktion nur als Reaktionen auf dramatische Veränderungen der Fundamentaldaten in Ausnahmefällen. Schlechte allgemeine Marktphasen sollen zum nachkaufen genutzt werden.





Der Cashbestand soll dabei in der Regel bei <= 20% liegen. mehr anzeigen