too-big-to-fail

In meinem neuen Wikifolio habe ich 10 Unternehmen zusammengefasst, die ich auch in einigen Jahren als sichere Bank erachte. Solide Unternehmen, die eine optimale Basis für eine risikoarme Investition bieten. Ebenfalls habe ich bewusst Unternehmen gewählt, die sich nicht in meinem ersten Wikifolio wiederfinden, um Wiederholungen zu vermeiden. Dieses Wikifolio bietet eine ausgewogene Mischung verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Bereichen, denen ich durchaus weiteres Wachstum zutraue. Viel Spaß beim investieren! Beste Grüße, Michael Cremer