Handelsidee

Das Wikifolio „TOP 15 performance Wikifolios“ vereinigt verschiedene Wikifolios mit einem überdurchschnittlichen guten Verhältnis aus Renditestärke und Verlustrisiko. Es werden geeignete Wikifolios identifiziert und ins Portfolio aufgenommen. So kann mit diesem Wikifolio in die stärksten Wikifolios investiert werden, wodurch es zu einer Risikostreuung kommt und man sich nicht auf ein bestimmtes Wikiofolio entscheiden muss.

Es werden maximal 15 verschiedene Wikifolios in das Dachwikifolio aufgenommen. Der maximale Anteil eines Wikifolios beläuft sich auf 20%. Die Haltedauer ist langfristig ausgelegt. Die Zusammensetzung wird regelmäßig überprüft.

