Trendbetter pure Lithium

Lithium vereint hohe Nachfrage und begrenztes Angebot, was sich in Zukunft immer weiter verstärken wird. Obwohl es sich dabei um einen Mega-Trend handelt, gibt es keinen reinen Lithium-ETF. In den ETFs, in denen Lithium-Förderer vertreten sind, ist meist viel ethisch fragwürdiges wie z.B. China-Aktien oder Unternehmen, die nur entfernt etwas mit Lithium zu tun haben. Das wollte ich ändern, in dem ich nach heute schon profitablen Lithium-Unternehmen gesucht habe und alle China-Aktien rausgeworfen habe. In diesem Portfolio sind nur Unternehmen, die Lithium fördern ohne chinesische Unternehmen. Außerdem müssen die Unternehmen bereits Umsätze und Gewinne gemacht haben, so dass es keine reine Spekulation ist. Es bleiben 7 Aktien übrig, die Lithium in Chile, USA und Australien fördern.