Handelsidee

Das Dachwikifolio "United World" soll in mehrere einzelne Wikifolios mit einer überdurchschnittlich hohen, historischen Rendite investieren. Dabei soll darauf geachtet werden, dass diese nicht zu stark miteinander korrelieren.



Es sollen wenige einzelne Wikifolios über einen längeren Zeitraum gehalten werden. Zudem sollen die Wikifolios, in die investiert wird, sich auf unterschiedliche Branchen spezialisieren. Schwerpunkte sollen dabei auf künstlicher Intelligenz, Cybersecurity und der Blockchain-Technologie liegen.



Den Investitionsmöglichkeiten hinsichtlich der in den einzelnen Wikifolios enthaltenen Anlageklassen sollen dabei keine Einschränkungen auferlegt werden. Die Wikifolios sollen Aktien, ETFs, Fonds sowie Hebelprodukte enthalten dürfen.



Die Entscheidung, ein Wikifolio in das Dachwikifolio mitaufzunehmen, soll aufgrund meiner Einschätzung bzgl. der im Wikifolio enthaltenen Titel erfolgen sowie auf der historischen Performance des Wikifolios basieren. mehr anzeigen