Zukunftsvorsorge Kinder

Handelsidee

Dieses Wikifolio bietet ein einfaches und breit diversifiziertes Multiasset-Portfolio, wie ich es als langfristige Zukunftsvorsorge für Kinder anlegen würde. Wir investieren in einen überschaubaren Mix an breit gestreuten ETFs und Fonds. Wichtigste Basis des Investments sind Aktien aus industrialisierten Ländern (z.B. MSCI World und MSCI World Small Cap) sowie Renten (Staats- und Unternehmensanleihen) mit Schwerpunkt in Europa. Beigemischt werden ggf. Immobilien und Rohstoffe (z.B. Gold). Zudem liegt der Fokus auf großvolumigen Produkten mit geringen Kosten. Wertpapiere zu speziellen Themen und Emerging Markets dürfen bis zu 20 % des Portfoliowerts gekauft werden. Es werden keine Einzelaktien, Zertifikate oder Hebelprodukte gekauft. Angestrebt wird ein langfristiges Kapitalwachstum. mehr anzeigen