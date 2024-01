Small Cap BioTech US

Dieses Wikifolio handelt meine persönliche PDUFA Strategie die ich seit 2017 erfolgreich an den amerikanischen Börsen umsetzte Es werden ausschließlich BioTech SmallCaps mit guten Studiendaten und soliden Fundamentals gekauft. Wichtigste Faktoren: Cash on Hand, Quarterly CashBurn, Management, Institutionelle Investoren, Track Record vergangener PDUFA's, Free Float, Umsatzpotenziale des Medikaments. Nach dem Kaufentscheid erfolgt ein klassiches Buy & Hold über 3 - 8 Monate.