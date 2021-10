Handelsidee

Das wikifolio AR Absolute Value Global Invest soll grundsätzlich langfristiges Wertwachstum auf mittel- bis langfristige Sicht anstreben.



Es ist geplant, diese Ziele für dieses Wikifolio mit einem werthaltigen Investmentansatz zu erreichen.



In der Regel soll in Aktien, Aktien ETFs oder Aktien Fonds investiert werden. Um Liquidität anzulegen können auch Geldmarktfonds oder Anleihen genutzt werden. Die geplanten Engagements in den einzelnen Anlageklassen können sowohl mittels Direktanlagen , ETFs und Fonds erfolgen.



Die Werte im wikifolio sollen in der Regel durch folgende Kriterien ausgewählt werden:

Marktinformationen, Fachinformationen, Unternehmensanalyse, Markt Analyse



Ein Schwerpunkt Aktienauswahl des wikifolios soll möglichst nach dem s.g. Value Ansatz erfolgen - das bedeutet das Investment in Aktien von Unternehmen, die einen niedrigen Verschuldungsgrad aufweisen, über ein nachvollziehbares und/oder wirtschaftlich nachhaltiges Geschäftsmodell verfügen, und/oder einen günstigen Kurs - Buchwert aufweisen und/oder über eine hohe Gewinnmarge und Cashflow verfügen. In die Entscheidung der Auswahl fließen die Ansätze der Fundamentalanalyse, der Sentimentanalyse und Ansätze der technischen Marktanalyse mit ein.





Es soll keine Einschränkung hinsichtlich der Branche, Unternehmensgröße oder Länderauswahl erfolgen.











