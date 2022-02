Car Manufacture

Handelsidee

In diesem Wikifolio möchte ich breit in die KFZ Industrie streuen. Die KFZ Industrie steht vor einem großen Umbruch. Wird sich die Electromobilität durch setzen oder werden noch andere Faktoren wie zum Beispiel Wasserstoff mit der Brennstoffzelle wirtschaftlicher werden. Vielleicht erschließen sich aber auch ganz andere Segmente . In diesem Wikifolio sind nicht nur die Hersteller sondern auch die Zulieferer der KFZ Industrie gefragt.



Langfristig setz ich keinen Wert an. Die Börsen reagieren schon auf jegliche Kleinigkeiten und dann werde auch ich reagieren.