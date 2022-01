Dividendentitel gegen Inflation

Handelsidee

Das vorgestellte Portfolio richtet sich Ruheständler in Deutschland, die ihr Vermögen in Zeiten von hohen Inflationsraten und Minuszinsen kapitalerhaltend anlegen möchten.



Das Portfolio enthält in ausgesuchte Dividendentitel. Es wird eine durchnittliche jährliche Auszahlung von mindestens vier Prozent des eingesetzten Kapitals angestrebt. Damit soll einerseits die derzeit hohe Inflationsrate kompensiert werden, andererseits ergänzen die Zahlungen die Rentenzahlungen.



Es werden außerdem bevorzugt solche Aktien ausgewählt, die nach meiner Einschätzung fundamental unterbewertet sind. Dies soll das investierte Vermögen vor Kursrisiken schützen. Es wird ausschließlich in hochkapitalisierte Titel investiert.



Um die Steuerbelastung auf Dividendenzahlungen gering zuhalten, wird bei der Auswahl der Aktien beachtet, dass die Unternehmen, wenn nicht aus Deutschland, so doch in Staaten beheimatet sind, in denen entweder keine Quellensteuer erhoben wird oder diese aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens mit geringem administrativem Aufwand zurückerstattet wird.



Der Schwerpunkt des Anlageuniversums besteht dennoch aus deutschen Unternehmen.