Kaiserreich

Anlageuniversum: Glorreiche Zeiten brechen an! Dieses Wikifolio soll die Performance des ehemaligen Habsburger-Reiches, bzw. des Kaiserreichs Österreich-Ungarns abdecken. Der Staat beinhaltete ganz oder teilweise Gebiete von Österreich, Ungarn, Tschechien, der Slowakei, Slowenien, Italien, Kroatien, Bosnien, Serbien, Rumänien, Polen und der Ukraine. Letztere fällt aufgrund des geopolitischen Risikos weg. Die Throne der Niederlande sowie Spaniens gehörten auch einmal zum Herrschaftsgebiet, stehen aber nicht im Fokus. Deutsche und Schweizer Titel dürfen ebenfalls zu jeweils maximal 10% beigemischt werden, aufgrund der wirtschaftlichen Verflochtenheit oder grenzüberschreitender Tätigkeit. Dieser Rahmen deckt das mögliche Anlageuniversum des Portfolios ab. Der Fokus liegt allerdings viel mehr auf Österreich und seine unmittelbaren Nachbarländer. Somit soll in erster Linie der CEE- bzw. ferner der DACH-Raum abgebildet werden. Die Idee: Bekannte Indize beinhalten häufig ein großes Geopolitisches Risiko. Seien es der China-Taiwan Konflikt, Russland, Entscheidungen aus den USA oder die Machtverhältnisse in Asien. Mit einem Investment in eine Bank, die nur in Österreich tätig ist, einen lokalen Versorger oder auch einen heimischen Konsumgüterproduzenten, wird dieses Risiko umgangen. Klar, wer nur in dieses Wikifolio investiert, nimmt dafür ein Länderrisiko mit möglichem Home-Bias in Kauf. Dies ist aber auch gar nicht der Sinn. Dieses Wikifolio soll in erster Linie als Beimischung und zur Minimierung des Geopolitischen Risikos eines Welt-Portfolios dienen und für stabile Erträge sorgen. Viele der gewählten Aktien sind kaum in gängigen Indizes enthalten und eignen sich daher hervorragend zur Diversifikation. Der Investmentstil bevorzugt verlässliche Dividendentitel. Anleihen sollen, solange es Zinsen gibt, ebenfalls vertreten sein und zusätzlich als Cash-Quote dienen. Ziel ist hier ein Anteil von 10-30%. Der Titel beinhaltet keinerlei politische Aussage.