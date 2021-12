Kricks Quality Champions

Handelsidee

In diesem wikifolio soll in weltweite Qualitätsunternehmen (Quality Champions) investiert werden.



Wie der Name schon sagt steht die Qualität des Unternehmens im Vordergrund. Basis meiner Entscheidungsfindung ist die fundamentale bzw. qualitative Analyse. Nur wenn ein Unternehmen einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil gegenüber Mitbewerbern besitzt und diesen dauerhaft aufrechtzuerhalten vermag, kommt es als Investition in Frage. Dazu soll nur in Unternehmen mit einem hohen ökonomischen Burggraben ("Moat") investiert werden. Zur Entscheidungsfindung dienen hauptsächlich qualitative Kriterien, wie z.B. Preissetzungsmacht, Management, Produktqualität, Vision, Kundenzufriedenheit und Innovationskraft. Weiterhin fließen quantitative Kennzahlen, wie die Entwicklung von Umsatz, Margen, Cashflow, Gewinn und Finanzkraft in die Entscheidungsfindung mit ein. Ein Qualitätsunternehmen schafft es über Jahrzehnte Marktführer zu sein. Hohe Eintrittsbarrieren halten außerdem Konkurrenten von einem "Angriff" auf diesen Marktführer ab.



Zusammengefasst: Es geht darum, Unternehmen von höchster Qualität zu identifizieren und solange investiert zu bleiben, wie die Vormachtstellung des Unternehmens bestand hat.



Das wikifolio soll hauptsächlich fokussiert investieren, in einige herausragende Werte. Je nach Marktsituation kann allerdings auch stärker diversifiziert werden.



In der Regel soll die Cashquote niedrig gehalten werden. Zum einen weil der Markt statistisch gesehen öfters fällt als steigt. Zum anderen weil es nahezu unmöglich ist den Markt perfekt zu timen. Qualitätsunternehmen überstehen Krisen zudem meist unbeschadet aufgrund der Wettbewerbsvorteile. Langfristiges investiert sein in Qualitätsunternehmen bringt meiner Meinung nach den größten Erfolg.



Der Anlagehorizont ist in der Regel langfristig. Investiert werden kann weltweit mit Schwerpunkten Nordamerika und Europa. Es soll nur in Aktien von Unternehmen investiert werden. mehr anzeigen