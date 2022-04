Mobility Energie Freizeit

MOBILITÄT Die Fortbewegung der Menschen, und der damit verbundenen Möglichkeiten, ist und bleibt, meiner Meinung nach, ein wichtiges Thema unserer Bevölkerung und befindet sich ständig im Wandel. Es wird versucht in innovative Unternehmen zu investieren, welche langfristig gute Chancen haben, noch grössere Marktanteile für sich zu gewinnen und sich, anderen Teilnehmern gegenüber, einen Vorteil verschaffen könnten. ENERGIE Ebenfalls ein zentrales Thema der Menschheit, welches, meines Erachtens, immer mehr an Bedeutung gewinnen wird, ist die Energiemenge, die der Mensch tagtäglich verbraucht und die mehr oder weniger fragwürdigen Energiequellen, woher er sie bezieht. In diesem Bereich konzentriere ich mich auf erneuerbare Energie, mit Photovoltaik als Priorität. Ich denke, dass im Bereich der Solarenergie noch mehr Potenzial steckt und die Sonne in naher Zukunft, noch besser als Energielieferant genutzt werden kann. Der öffentliche Druck, die Erdverschmutzung zu reduzieren und die damit verbundenen immensen Fördergelder jeglicher Staaten dieses Ziel zu erreichen, beschleunigt jedenfalls diesen Prozess. Vereinzelt können auch Werte ausserhalb der Solarenergie gehandelt werden. FREIZEIT In diesen Bereich fällt alles was mit Freizeit und Konsum zu tun hat. (Online-Shopping, Games, Streaming-/Social-mediaplattformen, Reisen, Wellness-/Beautyprodukte, Kleider & Accessoires, Musik, etc.) Es wird versucht Trends frühzeitig zu erkennen und verschiedene Bereiche und Bedürfnisse des Menschen abzudecken. Es sollen ausschliesslich Aktien gehandelt werden, welche überwiegend durch fundamentale Analyse (u.a. Branchen- & Globalanalyse, qualitative Unternehmensanalyse), aber auch durch technische Analyse (Zeitzyklen, Gesamtmarktanalyse) ausgewählt werden. Der Anlagehorizont soll überwiegend langfristig sein.