Branchenfokus DE und EU

Der Anlageschwerpunkt des Wikifolios liegt auf den Branchen Medizin- bzw. Medizintechnik, Anlagen- und Maschinenbau, nicht-zyklische (Basis-)Konsumgüter sowie Erneuerbare Energien. Alternativ sind auch punktuelle Investitionen in die Branchen Immobilien und Finanzdienstleistungsunternehmen möglich. Die jeweiligen Investitionen werden im Wesentlichen aufgrund von fundamentalen Kriterien und Bewertungen getätigt. Zum Einstieg in die Positionen sowie zur Stoppsetzung können darüber hinaus auch technische Hilfsmittel oder Ansätze (u.a. Markttechnik) zur Anwendung kommen. Die freie Liquidität des Portfolios kann in deutsche Staatsanleihen oder Anlagezertifikate (Bonus- und Discountzertifikate) investiert werden. Zu Absicherungszwecken ist auch die Anlage in Short-Finanzinstrumente (u.a. Short-ETFs) möglich. Die potenziellen Anlagekanditaten des Wikifolios werden schwerpunktmäßig aus dem DAX, MDAX, TecDAX, SDAX und dem Anlageuniversum "Europa Select" generiert.