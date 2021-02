Best of Qualitaetsaktien

Handelsidee

Viel hin und her macht die Taschen leer, deshalb werden die Titel in diesem Wikifolio mittel bis langfristig bleiben. Das aktuelle Marktgeschehen und die Performance des jeweiligen Unternehmens werden dennoch ständig beobachtet und bei Fundamentalen Änderungen, kann es zu einem austausch des jeweiligen Titel kommen.



Mit maximal 25 Qualitätsunternehmen werden wir den Eurostoxx 50 outperformen und somit langfristig gute Renditen erwirtschaften bei relativ wenig Risiko. Investiert wird in verschiedenen Ländern und Branchen um eine zusätzliche Diversifizierung zu erreichen. Schwerpunkt liegt aber hier in den USA und China.



Als Entscheidungsfindung nutze ich die Fundamental Analyse. Aktien werden aufgrund ihrer Marktposition, relativen Stärke und Zukunftsaussichten hin bewertet. mehr anzeigen