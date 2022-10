Handelsidee Grundziel: Das Aktien-ETF-Mixed-Portfolio investiert sowohl aktiv, als auch passiv bei einem Anlagehorizont von 1 bis 5 Jahren. Das Risiko wird breit in viele verschiedene Aktien, ETFs, Rohstoffe und in geringem Umfang auch in Kryptowährungen gestreut und setzt den Fokus vor allem auf wirtschaftsstarke Industrie- und Schwellenländer, wie die USA und Europa bzw. Emerging Markets. Strategische Ausrichtung: Meine Anlagestrategie basiert auf einer breiten Streuung der Titel und soll somit eine Art Risikopuffer darstellen, die die Kerninflation (ca. 5% p.a.) realistisch schlagen kann und mit etwas Glück auch die aktuelle Inflationsmarke von 10 %, um somit das angelegte Geld vor Wertverlust schützen zu können, gerade in Zeiten eines ökonomisch immer schwieriger werdenden Marktumfeldes, deswegen auch Beimischungen von Rohstoff-ETFs und ETFs auf den Energiesektor, aber auch Krypto-ETPs. Grundsätzlich wird ein aktiver Management-Ansatz verfolgt, indem es immer mal wieder zu einzelnen Rebalancings kommen kann, um z.B. den Anteil von Rohstoffen bei steigenden Inflationserwartungen zu erhöhen im Gegenzug zur Reduzierung der Aktien-ETFs. Bei guten Wertzuwächsen werden dann Anteile verkauft um Liquidität zu erhalten, bei günstigen Gelegenheiten Werte (nach)zukaufen. Anlageuniversum/ Assetklassen: Das Aktien-ETF-Mixed-Portfolio investiert in breit gestreute bzw. regional fokussierte oder themenbasierte Aktien und ETFs, z.B. auf den MSCI ACWI bzw. EM, S&P 500 oder den STOXX Europe Small 200. Zudem soll eine Balance von Large (eher Value) und Small Caps (eher Growth orientiert) hergestellt werden. Dazu werden auch paar Rohstoff-ETFs , ein Gold-ETC und Krypto-ETPs beigemischt. Hebelprodukte sind ausgeschlossen.