Wachstum mit Sektoren ETFs

Handelsidee

Eine passive Anlagestategie hat für viele Anleger, die wenig Zeit haben, sich mit Einzelaktien zu beschäftigen, Vorteile. Statt eines einzigen "Welt" ETF's, soll in diesem Wikifolio versucht werden, durch ein Reihe von Sektoren ETF's etwas akzentuierter anzulegen. Dabei sollen im Moment gut laufende Themen stärker gewichtet werden.

Das Wikifolio investiert in verschiedene Sektoren, Anlagestile und auch Assetklassen. Es kommen nur ETF, ETN und ETC zum Einsatz.

Als Benchmark sind 2 Welt ETFs enthalten, die übrigen Sektoren sind je nach Marktlage unterschiedlich gewichtet und werden mehrmals im Jahr oder bei spoeziellen Nachrichten zu en jeweiligen Sektoren angepasst.

Ziel des Wikifolios ist eine beständige Rendite bei minimaler Schwankung zu erzielen.

Ziel des Wikifolios ist auch herauszufinden ob ein aktiv gemangtes ETF Portfolio besser performt als der Durchschnitt. mehr anzeigen