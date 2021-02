Global AI Innovation

Handelsidee

KI kennt keine Wachstumsgrenzen



Das Potenzial von Künstlicher Intelligenz (engl.: „Artificial Intelligence“) ist enorm. Die technischen Fortschritte und deren Geschwindigkeit werden in den nächsten 10 Jahren fundamentaler sein als die letzten 100 Jahre. Durch dieses breitgefächerte Portfolio kann man von dieser rasanten Entwicklung profitieren.

Anleger müssen sich somit nicht entscheiden, welchem Unternehmen sie den Durchbruch bei KI zutrauen, sondern können vielmehr gebündelt auf einen breiten Korb an Aktien setzen. Die Vorgaben für eine Aufnahme in den Index sind klar definiert: Die Unternehmen müssen entweder Mitglied der Partnership on AI sein oder ihre KI der Organisation OpenAI bereitstellen.



Zudem muss die Marktkapitalisierung mindestens eine Milliarde Euro und der tägliche Börsenumsatz in den vergangenen drei Monaten eine Million Euro betragen haben. mehr anzeigen