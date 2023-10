Wachstums-Champion

Portfolio-Ziel: Ziel dieses wikifolios ist maximales Wachstum. Handelsidee: Das Ziel der langfristig hohen Renditen wird hier durch 2 verschiedene Herangehensweisen angepeilt. Einerseits wird in stabile und bekannte, aber unterbewertete Unternehmen investiert, andererseits aber werden auch kurzfristiger angelegte Investments gerade im Bezug auf Dividenden und Indexentwicklungen abhängig von technischen und fundamentalen Daten getätigt. Die dem Portfolio zugrunde liegende Ausrichtung ist definitiv offensiv, also eine hohe Aktivinvestemtquote in bullischen Marktperioden und eine niedrigere Aktienquote bzw. Shortpositionen in bärischen Marktperioden. Anlageuniversum: Aktien und ETFs (Fokus) CDFs auf ausgewählte Papiere oder Indizes In Ausnahme Fällen auch Währungen oder Rohstoffe Investmententscheidungen: Hauptgrundlage für Investments bilden 3 Faktoren. (1) Erstens muss jedes Papier in das Investiert wird im Normalfall stabile Gewinne und ein solides Geschäftsmodell vorweisen- Investments in gehypte Start-Ups werden für gewöhnlich nicht getätigt. (2) Zweitens müssen fundamentale sowie technische Daten die Aktie als unterbewertet bzw. überbewertet (Short-Trades) bewerten. (3) Muss ein Wachstumspotential bestehen das einerseits die kurzfristig entstehenden Verluste und das Restrisiko rechtfertigt und dieses muss innerhalb des nächsten Jahres zumindest teilweise ausgeschöpft werden.