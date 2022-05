WikiforFuture

Wikis mit überdurchschnittlicher Jahresperformance und verhältnismässig geringer Schwankung. Ziel ist es in Ruhe zu schlafen und auf die ausgewählten Wikis zu vertrauen. Performance steht im Vordergrund, egal wie das jeweilige Wikifolio das erreicht. In 6 der 7 Wikifolios bin ich bereits investiert mit einem 5 stelligen Betrag. Da ich aber nicht immer entscheiden will welches zu welchem Zeitpunkt ist dieser Dachwikifolio perfect mit kleinem Geld an allen teilzuhaben.