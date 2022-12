startCHinvestWorld

Zukunftstrends in Kombination mit Ethischen Anlagen Es wird in Aktien und Fonds investiert. Es werden neben Bluechip viele small und Midcaps abgedeckt. So wird die Performance optimiert. Investiert wird weltweit und langfristig. Kleinen Firmen wird durch das Investment eine Wachstumsstrategie ermöglicht. Ethik und Moral werden nach eigenen Kriterien beachtet. Investiert wird in die Zukunft.