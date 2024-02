HIGHEST QUALITY SELECTION

In das Portfolio soll langfristig die absolute Top Liga des amerikanischen und europäischen Aktienspektrums einfließen. Folgendes Screening muss der Wert durchlaufen um hier aufgenommen zu werden: 1. Performance , --> Der Titel muss bereits bewiesen haben, dass er von der Börse geliebt wird. Damit muss er bereits eine Verzehnfachung seit Emission erreicht haben, in den letzten 5 Jahre 200% und YTD positiv liegen. 2. Wachstum. -- Ein prognostiziertes Umsatzwachstum von >15% 3. Bewertung: --> Kurs / Gewinnwachstum, Trailing 12 months <1 --> KGV <50 4. Volatilität: --> 1 Monat < 3% 5. Rentabilität: --> Eigenkapitalrentabilität > 15% Dieses Screening durchlaufen, erhalten wir Stand Jan 2024: 10 Aktien, die ich jeweils mit 5% Gewicht hier aufbaue. Im Herbst diesen Jahres oder bei Rücksetzern > 20% in diesen Werten wird nachgekauft.