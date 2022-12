„Tomiczny Asset Management“ richtet sich an alle, die ein aktiv gemanagtes Portfolio besitzen möchten, und sich der enormen Schwankungsbreite des klassischen „Buy and Hold“ im klaren sind. Unter Umständen dauert es Jahre, bis man die „Buchverluste“ des „Buy and Hold“ wieder reingeholt, oder überkompensiert hat. Beim Tomiczny Asset Management werden generell Aktien, auch ETFs zum Einsatz kommen. ETFs, respektive ETC vor allem bei Rohstofftrades (Long o. Short.) Bei den Rohstoffen werden die COT-Daten bei der Analyse eine primäre Rolle spielen. Aktien hingegen werden durch meine Fundamental-Analyse bewerte und somit als Longkanditat oder Shortkanditat gewählt. Der Einstieg erfolgt dann bei jedem Asset über die technische Analyse, hier achte ich auf funktionierende Chartformationen, ich benutze die 5 erfolgversprechendsten Chartformationen. Zudem kommen nur wenige Oszillatoren und Indikatoren mit selbstdefinierten Parametern, sowie EMA´s zum Einsatz. Je nach Marktlage wird dann entschieden wie stark das Grad der Investitionen ausfällt. Ich achte hierbei auch auf Zyklen. Die Haltedauer soll in der Regel mittel- bis langfristig sein. Besondere Ereignisse, die signifikanten Einfluss auf die bestehende Bewertung des Unternehmens haben, können dabei zu geringeren Haltedauern führen, wenn durch das Eintreten dieser Ereignisse die Investitionskriterien nicht mehr vorliegen. ETFs/ETCs mit moderatem Hebel kommen primär für Shorttrades zum Einsatz. Auf diese zu verzichten, bedeutet für mich, insofern man diese zu verwenden versteht, auf Performance zu verzichten! Unter korrekter Anwendung sorgen Sie für mehr Performance und nicht für das Gegenteil.