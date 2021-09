Genesis2026

Handelsidee

Handelsidee: Aktien mit hohem Potenzial der Unternehmen sollen getraded werden

Anlageuniversum: es soll in Aktien investiert werden

Handelskriterien: es werden teilweise erhöhte Risiken eingegangen mit starker Gewichtung in einzelne Aktien

Risikominimierung: der Anteil einer Position, soll zur Risikominimierung möglichst nicht mehr

als 50% betragen, weiterhin wird ggf. in unsicheren Zeiten eine höhere

Cashposition gehalten

Haltezeit: mittelfristig bis langfristig