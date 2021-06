So sicher u langfristig es geht

Handelsidee

Die Handelsidee ist grundsätzlich in "sichere", also bereits seit längerer Zeit existierende und höchstwahrscheinlich auch noch in Jahrzehnten erfolgreich operierende Unternehmen zu investieren.



Meine Grundgedanken lauten deshalb: Gibt es die Firma bereits seit mindestens 10 Jahren? Wird es die Firma wahrscheinlich in 30 Jahren noch geben und wird Sie dann größer als jetzt sein?



Der Anlagehorizont der Aktien soll langfristig sein. mehr anzeigen