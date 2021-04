Value and Swing Trading

Handelsidee

Grundsätzlich soll nach folgenden Punkten Entscheidungen getroffen werden:

Voraussichtliche Gewichtung der Positionen in absteigender Reihenfolge: Aktien, Indizies, Währungen, Rohstoffe und Anleihen.

Der konservativere Teil des Portfolios soll in langfristigen Investments, vornehmlich Aktien nach Value Kriterien, gesucht und gehalten werden. Hier wird neben einer möglichen Wertentwicklung auch auf eine mögliche Dividende gesetzt.

Der Zweite "aggressivere" und auf kürzeren Zeitrahmen ausgerichtete Teil des Portfolios soll durch Charttechnische Analyse, gestreut über alle Anlageklassen, investiert werden. Hebelprodukte werden in geringem Ausmaß verwendet werden. mehr anzeigen