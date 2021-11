High Performance Bjoern

Handelsidee

Besonderer Fokus auf riskantes und Coronainvestments



Mein Ziel besteht unter anderem darin, Unternehmen im Tech-Bereich zu finden, vor einer möglichen Kurssteigerung ins Portfolio aufzunehmen und gegebenenfalls anschließend wieder zu verkaufen und neue Chancen zu finden, dieses Vorgehen kann ich je nach meiner persönlichen Einschätzung in kleinen oder großen Intervallen wiederholen. Die Entscheidung beruht auf von mir wahrgenommenen Chancen in bestimmten Sektoren, kombiniert mit regionalen/globalen Wachstumsmöglichkeiten.



Insbesondere chinesische Technologiewerte, aber auch amerikanische Technologiewerte sollen die Grundlage meines Portfolios darstellen. Investiert werden kann in Schlüsseltechnologien, die alle mit dem möglicherweise besonders starken Wachstum zusammenhängen, welches durch folgende Annahmen induziert wird:



- China als ablösende Weltmacht der USA

- Direkte Folgen der Investition in Technologie als Folge von Krisen wie beispielsweise die Coronapandemie

- allgemeines Technologiewachstum und die gesteigerte Bildschirmzeit auf Handy/PC und deren Folgen für Wachstum, Konsum und Investition



Da chinesische Aktien hauptsächlich mittels ADRs gehandelt werden können, stehen neben internationalen Aktien ebenfalls US Aktien im Anlageuniversum zur Verfügung. Die durchschnittliche Haltedauer soll größtenteils mittel- bis langfristig sein.weniger anz mehr anzeigen