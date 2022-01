Meeresbodenbergbau

Handelsidee

Seit langem verbreitet ist die Gewinnung von fossilen Rohstoffen für die energetische aber auch die stoffliche Verwertung aus dem Untergrund unter dem Meer (Erdöl, Erdgas, zunehmend Methanhydrat). Die Erschließung der Vorkommen geschieht in der Regel durch eine Bohrinsel oder ein Bohrschiff, anschließend erfolgt die Förderung durch eine Förderplattform von der Wasseroberfläche aus.



Auf und unter dem Meeresgrund gibt es aufgrund der andersartigen physikalischen Umgebung weitere bedeutende Vorkommen einiger Erze und polymetallischer Mineral-Aggregate aus Metallen, die in der Erdkruste an Land nur selten oder meist in geringer, nicht abbauwürdiger Konzentration auftreten (u.a. Mangan, Nickel, Cobalt, Kupfer). Vor der Küste von Namibia und Südafrika werden zudem Diamanten aus den Sedimentkörpern von Flüssen nach ihrer Einmündung in den Atlantik gewonnen. Bergbau in der Tiefsee könnte somit entscheidende Rohstoffe wie Kupfer und Kobalt liefern. Aber er ist umwelttechnisch umstritten. Noch ist das eine Zukunftsvision. Doch die Erkundung der Tiefsee ist längst angelaufen.



Ins Portfolio werden Unternehmen aufgenommen, die sich mit dem Aufsuchen, Erschließen und Fördern von mineralischen Rohstoffen auf und unter dem Meeresboden beschäftigen.



mehr anzeigen